Правительство определило основные параметры нового нацпроекта "Кадры"

На фоне крайне низкой безработицы правительство констатирует серьезный дисбаланс на рынке труда.

На стратегической сессии члены российского правительства договорились об основных параметрах нового нацпроекта "Кадры". Эксперты пишет Telegram-канала "Мейстер" уточняют, что на фоне крайне низкой безработицы правительство констатирует серьезный дисбаланс на рынке труда. Например, предприятиям во многих регионах страны нужны высококвалифицированные рабочие и инженерные специалисты, а их в нужном количестве просто нет.

Основой нацпроекта станет пятилетнее планирование. Авторы поста отметили, что это будет прогноз развития приоритетных отраслей социально-экономического развития. Предполагается, что федеральная служба по труду и занятости будет регулярно собирать запросы работодателей, а также анализировать рост производительности труда, составляя прогноз на пять лет.

На основе этих данных будут приниматься управленческие решения. Это сложная и кропотливая работа, чтобы это понять, достаточно вспомнить, как изменились страна и мир с 2019 года. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)