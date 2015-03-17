Брюссель готовится к возможному приходу Трампа к власти: мнение экспертов

Пока непонятно, введет Трамп санкции на европейский экспорт в €150 млрд в год.

Брюссель готовится к возможному приходу Трампа к власти и санкциям в адрес ЕС. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", ссылаясь на Financial Times, там надеются предложить ему компромисс в торговых делах или ввести ответные ограничения на широкий ряд товаров из США.

Эксперты подчеркнули, что пока непонятно, введет Трамп санкции на европейский экспорт в €150 млрд в год, ведь все эти инсайды якобы исходят от анонимных советников экс-президента. И хотя в самом ЕС у него есть сторонники — например Виктор Орбан — экономические лидеры ЕС (Франция и Германия) действительно опасаются его прихода, предпочитая сотрудничество с американскими демократами.

Пока Трамп вводил пошлины на сталь и алюминий, принося европейцам определенные убытки, демократы лишили экономику ЕС самой базы ее процветания — рынка и ресурсов России, а также заставили раскошелиться на конфликт у себя под боком. И попутно переманивали высокотехнологичные предприятия выделением огромных субсидий. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / Fox News