Госдума утвердила закон о развитии креативных индустрий в РФ: мнение экспертов

До недавнего времени это направление экономики регулировало около 20 различных законов и более 10 федеральных министерств и ведомств

Госдума утвердила закон о развитии креативных индустрий в РФ, пишет Telegram-канал "Мейстер". Норма, принятая сразу во II и III чтениях, определяет само понятие "креативная индустрия" и устанавливает виды бизнесов, к ним относящихся. Описаны четыре укрупненных группы, а именно использование историко-культурного наследия, литературное и художественное творчество, информационно-телекоммуникационные технологии и прикладное творчество. Также планируется создание реестра субъектов креативной экономики.

Эксперты отметили, что до недавнего времени это направление экономики регулировало около 20 различных законов и более 10 федеральных министерств и ведомств. Теперь путаница будет ликвидирована. Новый закон предусматривает одного куратора на федеральном уровне, закрепленного за развитием направления.

Управленческие команды регионов смогут определять те направления, которые намерены развивать в первую очередь. Известно, что бизнес-проекты в креативных индустриях ориентированы на получение прибыли от товаров или услуг, чье производство основано на оригинальной идее. А значит, всякая вещь стоит столько, сколько готов заплатить покупатель. Творческие люди с предпринимательской жилкой есть везде, а значит с помощью креативных индустрий может получиться несколько сбалансировать экономическое развитие разных по своим характеристикам территорий. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: duma.gov.ru