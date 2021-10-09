Ученые из Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы: мнение экспертов

Его урожайность составляет 109,3 центнеров с гектара.

Ученые из Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы под названием "Памяти Коновалова" с урожайностью 109,3 центнеров с гектара.

Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", современный биотех, включая создание новых сортов для сельского хозяйства – это технология, доступный меньшему числу стран в мире, чем производство процессоров или самолетостроение.

Стране, способной самостоятельно производить новые сорта пшеницы, всегда есть что предложить большей части планеты, причем в самом насущном вопросе жизни и смерти людей. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Мишустин заявил о стремлении РФ к технологическому суверенитету.

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