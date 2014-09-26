Мишустин заявил о стремлении РФ к технологическому суверенитету: мнение экспертов

Курс на постепенное наращивание своей доли стоимости в промышленной продукции вплоть до полной локализации – это модель всех без исключения историй успеха в импортозамещении у разных стран в разное время.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил новосибирский Академгородк. В ходе визита глава кабмина высказался о российском импортозамещении, заявив, что "надо сделать так, чтобы отечественные решения, которые пока и не могут быть лучшими в мире…начинают использоваться компаниями. До 50% возможно компенсировать на российское оборудование из реестра Минпромторга. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста полагают, что курс на постепенное наращивание своей доли стоимости в промышленной продукции вплоть до полной локализации – это модель всех без исключения историй успеха в импортозамещении у разных стран в разное время, причем от правительства здесь зависит очень важная часть работ – производители должны знать возможности внутренней кооперации, потому что случаи "импортная запчасть используется просто потому что об отечественном аналоге производитель не в курсе" бывают регулярно.

Если государство обеспечит информационный обмен в этой сфере и поддержку – путем компенсаций, субсидий, налоговых льгот и прочего в зависимости от задачи и объема работы – то это будет куда эффективнее чем прямое бюджетное финансирование импортозамещенных проектов. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Правительство РФ