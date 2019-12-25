Госдума приняла поправки по части индексации судебных пошлин: мнение экспертов

Новые правки предусматривают целый ряд льгот и исключений.

Госдума в III чтении приняла поправки по части индексации пошлин, остававшихся неизменными вот уже 15 лет и к сегодняшнему моменту компенсирующими лишь 5% от общей суммы государственных расходов на содержание судебной системы. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", эту долю можно сделать более разумной и направить дополнительные поступления как минимум на развитие соответствующей инфраструктуры, которая в ряде регионов все еще оставляет желать лучшего.

Авторы поста уточнили, что, например, иск на несколько миллионов в плане пошлины ранее абсолютно не отличался от многомиллиардного иска — и там, и там размер пошлины составлял 60 тыс. рублей. Теперь для подобных случаев верхняя планка пошлины будет увеличиваться и составит до 10 млн для исков в арбитражных судах. Что касается более типовых исков, составляющих абсолютное большинство разбирательств, то новые правки предусматривают целый ряд льгот и исключений. Среди них полное освобождение от уплаты пошлин ветеранов, детей-сирот и части пенсионеров, а также всех граждан по искам о взыскании зарплаты и алиментов, о защите прав потребителей и о причинении вреда жизни и здоровью. Льготы в размере 50% коснутся всего приказного производства (а процент таких дел составляет не менее 85% от общего числа).

Глубокой ошибкой было бы рассматривать пошлины исключительно как инструмент пополнения бюджета и компенсации госзатрат. Не следует забывать об их заградительной функции, то есть функции своего рода барьера от несправедливых исков, а также от исков по вопросам, которые вполне можно решить во внесудебном порядке. С увеличением размера даже части пошлин должны сократиться случаи неоправданных исков, в том числе от коллекторских организаций, а закрепленное правило итогового наложения пошлин именно на проигравшую сторону должно финансово защитить как отстаивающих свои права истцов, так и несправедливо обвиненных ответчиков. Telegram-канал "Мейстер"

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