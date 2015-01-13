Камала Харрис имеет может стать единым кандидатом от демократов: мнение экспертов

Эксперты полагают, что у людей, руководящих демпартией, также есть понимание, что выдвигать надо кандидата уже имеющего высокую узнаваемость.

Вице-президент Камала Харрис имеет все шансы стать единым кандидатом от демократов. Она сохраняет за собой доступ к ресурсам и связи с оставшимися спонсорами, как участник кампании Байдена, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты полагают, что у людей, руководящих демпартией, также есть понимание, что выдвигать надо кандидата уже имеющего высокую узнаваемость. До выборов чуть более трех месяцев и времени на раскрутку новой персоны банально нет.

Но по этой же причине для Дональда Трампа она – удобная мишень, считают телеграмеры. Харрис является членом той самой администрации, действия которой Трамп нещадно критиковал и раньше.

Харрис придется постараться, чтобы достигнуть подлинного, а не мнимого объединения среди сторонников демпартии. Впрочем, не стоит забывать, что и республиканцы не представляют собой "трампистский" монолит. В этом смысле конкурирующие за пост президента США персоны схожи. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / MSNBC