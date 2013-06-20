Активность коснется нового Международного фронта свободы не только «заморских территорий» Франции, но и голландских колоний, чьи представители также подписали итоговую декларацию.

Азербайджан не только заявляет о намерении присоединиться к БРИКС+, но и явно демонстрирует в своей международной политике поддержку идей противодействия неоколониализму, которые продвигает это международное объединение. Накануне Баку предоставил площадку для первого съезда движений за независимость территорий, колонизированных Францией, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили авторы поста, активность коснется нового Международного фронта свободы не только "заморских территорий" Франции, но и голландских колоний, чьи представители также подписали итоговую декларацию.

Разумеется, Азербайджан работает через Движение неприсоединения, решая актуальные для себя задачи и подрывая положение "материковой Франции". Но с точки зрения общих убеждений стран БРИКС+, сформулированных месяц назад на форуме во Владивостоке, создание фронта свободы явно демонстрирует готовность официального Баку присоединиться к другим странам большинства в создании многополярного мира. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали рабочий визит посла Казахстана в РФ в Пермский край.

Фото: Pxhere