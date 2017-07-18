Эксперты прокомментировали рабочий визит посла Казахстана в РФ в Пермский край

Визит завершился подписанием соглашения о проведении подготовки в научно-образовательном центре "Рациональное недропользование" для казахов.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев прибыл в Пермский край с рабочим визитом, который завершился подписанием соглашения о проведении подготовки в научно-образовательном центре "Рациональное недропользование" для казахов. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", на практике должен получиться интересный отложенный эффект.

Авторы поста утончили, что нынешние и будущие топ-менеджеры казахских добывающих компаний будут учиться вместе с коллегами из России. Такие неформальные связей, как известно, лучшая основа для прочных деловых отношений, уверены телеграмеры.

До последнего времени подобные контакты на постсоветском пространстве основывались на товариществе времен СССР. Многие нынешние деловые партнеры вместе учились, кто-то служил в армии, кто-то - трудился в студотряде... Однако эти связи ослабевают со временем и этим контактам важно организовать преемственность. Очевидно, проект Пермского НОЦа для Казахстана можно считать одним из шагов на этом пути. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: permkrai.ru