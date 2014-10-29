На Сахалине ввели полигон для "обкатки" водородных технологий: мнение экспертов

Властям необходимо в короткий срок решить задачу энергоснабжения здешних труднодоступных территорий, таких, как север самого Сахалина и Курил.

Россия твердо намерена занять лидирующую позицию в энергогенерации на основе водорода, создавая, тестируя и внедряя в практику оборудование собственного производства. Эти задачи призван решить полигон развития водородных технологий на Сахалине, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Остров выбран одной из точек роста этого направления не случайно, считают эксперты. Властям необходимо в короткий срок решить задачу энергоснабжения здешних труднодоступных территорий, таких, как север самого Сахалина и Курил. И благодаря водороду, со временем предполагается полностью отказаться от дизельных электростанций, заменив их водородными установками.

Отдельными направлениями работы для полигона станет также разработка и тестирование систем энергопитания для вышек сотовой связи. Кроме того, здесь будут апробированы новые виды транспорта на водородных двигателях и элементы инфраструктуры для его работы. Участникам церемонии открытия уже были продемонстрированы действующие прототипы заправочной станции, автомобильного транспорта и беспилотника на водородных топливных элементах. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали открытие участка северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева".

Фото: правительство Сахалинской области