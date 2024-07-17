Эксперты прокомментировали открытие участка северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева"

Новая дорога закончена на год раньше срока и сделает дорогу от Москвы до Петербурга на 30-50 минут короче.

Во вторник, 16 июля, Владимир Путин открыл самый сложный участок северного обхода города на скоростной трассе М-11 "Нева" в Твери, включающий в себя мост через Волгу. Как уточнил Telegram-канал "Мейстер", новая дорога закончена на год раньше срока и сделает дорогу от Москвы до Петербурга на 30-50 минут короче.

Авторы поста отметили, что это событие знаменательно не только в плане дальнейшего укрепления логистических связей макрорегиона, расположенного между двумя крупнейшими агломерациями страны, а также повышения качества жизни населения Твери, чьи улицы разгрузит дорога. Это показатель резко выросших компетенций нашего строительного сектора, который стал способен сдвигать сроки реализации непростых проектов влево сразу на год, уверены телеграмеры.

Еще одним интересным моментом стало появление президента на Lada Aura, серийное производство которой анонсировано на осень. Таким образом, Путин вновь выступил амбасадором отечественного автопрома (вспомним его автопробег на Lada Kalina в 2010 году), продемонстрировав новинку публике. Лучше рекламы и не придумаешь, производителю осталось только оправдать доверие президента, выпустив на рынок качественный и очень нужный в условиях санкций продукт. Telegram-канал "Мейстер"

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Видео: Telegram / Кремль. Новости