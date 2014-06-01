Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"

Шведские следователи не смогли определить, кому следует предъявить обвинения.

Шведские следователи не смогли определить, кому следует предъявить обвинения в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", и закрыли дело, сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон в интервью журналу Time. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что о результатах расследования по-прежнему ничего не известно. Однако с учетом готовности стран региона закрывать глаза на все инциденты, можно ждать и других провокаций, расследование которых тоже ни к чему не приведет, уверены авторы поста.

Ранее мы сообщили о том, что за пять месяцев ВВП РФ прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года.

Фото: nord-stream2.com