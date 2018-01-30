За пять месяцев ВВП РФ прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года

Одним из следствий этого роста является и увеличение инфляции.

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что валовый внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, сказал он на совещании по экономическим вопросам. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Также Мишустин отметил, что одним из следствий этого роста является и увеличение инфляции. Эксперты полагают, что происходящее доказывает правильность общего курса – поддержка экономики комбинацией стимулирующих методов (налоговые льготы, специальные процентные ставки и т.д.) и прямого финансирования в сочетании с уменьшением объема регулирования обеспечивает высокие темпы роста. При этом в отраслях с эффектом низкой базы (в ряде промышленных в первую очередь, где резко сократилось иностранное участие) рост становится особенно быстрым, замещая оставленные зарубежными игроками ниши.

В итоге, в этом году, чтобы экономический рост остался в диапазоне 2,5-2,8%, которые прогнозируют ЦБ и Минэкономразвития, его темпы должны резко упасть в текущем и следующем квартале, но предпосылок к этому нет. Если же они останутся теми же, или даже снизятся, но чуть-чуть, то годовой рост скорее всего опять существенно перекроет прогноз. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: правительство РФ