Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на комплектующие для промышленности

В первую очередь предполагается профинансировать медицинскую технику, где зависимость от импорта комплектующих останется очень высокой даже в формально собственных проектах.

Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на подготовку конструкторской документации для проектов создания отечественных комплектующих. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", на этом этапе вложения относительно невелики, но грамотная подготовка конструкторской документации впоследствии будет значить очень много для отраслей с потенциально триллионными оборотами.

В первую очередь предполагается профинансировать медицинскую технику, где зависимость от импорта комплектующих останется очень высокой даже в формально собственных проектах, затем деньги должны быть выделены автопрому, легкой промышленности, транспорту и другим машиностроительным направлениям.

В целом можно констатировать что в нынешней стратегии импортозамещения ее планировщики начинают с самых базовых вещей. Это, с одной стороны, не обещает быстрого успеха, с другой – дает этому успеху куда более прочный фундамент на будущее. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: government.ru