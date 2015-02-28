Эксперты прокомментировали сотрудничество России и Индии в сфере атомной энергетики

Авторы поста считают, что у Росатома нет конкурентов, способных строить быстро и недорого, кроме Китая, а это не та страна, которой Индия готова доверить свои светлые безуглеводородные перспективы.

Владимир Путин и Нарендра Моди посетили выставочный павильон "Атом" на ВДНХ. Говоря о перспективах сотрудничества России и Индии в сфере атомной энергетики, нужно иметь в виду, что для Индии вопрос доступа к дешевой и чистой энергии жизненно важен, как в силу климата, так и в силу ограниченности ресурсов, делающей Индию одним из крупнейших импортеров углеводородов в мире. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста считают, что у Росатома нет конкурентов, способных строить быстро и недорого, кроме Китая, а это не та страна, которой Индия готова доверить свои светлые безуглеводородные перспективы.

Поэтому мы не удивимся, если с Европой и США Индия продолжит сотрудничество в сфере "новой" энергетики – ветровой и солнечной, тогда как Россия будет обеспечивать потребности в части энергии атомной. И здесь, помимо АЭС как таковых, еще есть куда расти по охвату: вплоть до корабельных реакторов, учитывая потенциальные потребности индийского флота, помимо уже строящихся в этой стране атомных подлодок. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС.

Фото: kremlin.ru