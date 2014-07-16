Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС: мнение экспертов

Учрежденный в 1991 году ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) также был значимым механизмом в продвижении европейской продукции на новые рынки.

На выставке "Иннопром-2024" в Екатеринбурге премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" в этой связи вспомнили про учрежденный в 1991 году ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития, который также был значимым механизмом в продвижении европейской продукции на новые рынки.

Авторы поста напомнили, что, действуя в России, ЕБРР в лучшем случае поддерживал местных производителей в инфраструктурных проектах, однако практически все новые производства, созданные с помощью ЕБРР в странах Восточной Европы (включая Россию), основывались на использовании европейской продукции и интеллектуальной собственности.

Если подобный механизм заработает и в российском экономическом пространстве (которое шире границ и самой России, и бывшего СССР), с поправкой на нашу традиционную готовность к бОльшему вовлечению партнеров в совместные разработки и меньшую политизированность сотрудничества, чем у Запада, то вклад в рост российской промышленности может оказаться очень значительным. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали визит премьер-министра Индии в Россию.

Фото: Правительство России