Ппосле обретения независимости Индия отстаивала её.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечают эксперты Telegram-канала "Мейстер", в российском общественном мнении регулярно встречается точка зрения, в рамках которой Индия является "потерянной" страной.

Как уточили телеграмеры, после обретения независимости Индия, если что и делала системно, то это отстаивала собственную независимость, в любой ситуации стремясь сохранить свободу рук. За время независимости Нью-Дели никогда не был ни советским, ни американским, ни тем более британским клиентом, и это было (и остается) ключевой ценностью Индии для РФ.

Определенные проблемы в части сотрудничества с Индией, например, сокращение российской доли в поставках оружия (но пока Россия остается основным партнером несмотря на это сокращение), обусловлены в том числе и нашей неготовностью иметь дело с требовательным партнером, желающим получать технику, отвечающую его потребностям. Когда эта техника есть у нас, в виде тех же С-400 или истребителей Су-30, Индия ее охотно берет. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Росстат констатировал рост производства компьютеров в РФ.

Фото: kremlin.ru