Росстат констатировал рост производства компьютеров в РФ: мнение экспертов

Авторы поста полагают, что амбиции о мировом рынке бытовой электроники будут излишни, но занять нишу в коммерческой электронике вполне возможно.

Росстат отчитался о двукратном росте производства компьютеров в России в мае 2024 года по сравнению с 2023. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", наличие собственной электроники – это возможность для страны производить продукцию высоких переделов относительно дешево – цена сложных устройств с местной и импортной электронной начинкой может различаться на десятки процентов.

Авторы поста полагают, что амбиции о мировом рынке бытовой электроники будут излишни, но занять нишу в коммерческой электронике, от систем безопасности до автоматизации производств и медтехники вполне возможно.

Особенно учитывая, что российская продукция в этих сферах находит покупателей за рубежом, а производство соответствующих процессоров нужного уровня уже освоено, помимо перспективных программ которые должны дать плоды в будущем. Telegram-канал "Мейстер"

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