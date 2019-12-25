ШОС создаст Антинаркотический центр в Душанбе: мнение экспертов

Страна имеет самую длинную в Центральной Азии границу с Афганистаном, и контрабанда наркотиков оттуда выросла в последние годы.

ШОС создаст Антинаркотический центр в Душанбе. Инициативу выдвинул президент Таджикистана, отметивший, что его страна имеет самую длинную в Центральной Азии границу с Афганистаном, и контрабанда наркотиков оттуда выросла в последние годы. На новость обратили внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что Россия никогда не пускала ситуацию с наркотрафиком в Таджикистане на самотек: Москва выделяет деньги на модернизацию пограничных застав на границе с Афганистаном. Однако перекрыть 1 344 км границы по пересеченной горной местности - сложная задача. Теперь же решать ее будут сообща все страны ШОС, а не только Россия и Таджикистан.

Учитывая, что члены организации одновременно давят на Талибан, требуя реальной борьбы с производством наркотиков в обмен на признание и сотрудничество, это может дать хороший эффект. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что оборот российских производителей ПО по итогам 2023 года вырос почти на 20%.

Фото: Пресс-служба МИД Таджикистана