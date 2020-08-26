Совбез ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана

Франция и Германия сочли действия США незаконными.

Совет Безопасности ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при организации Василия Небензю. Дипломат рассказал, что большинство членов СовБеза отказались поддержать Вашингтон в стремлении восстановить санкции против Тегерана. Все страны отреагировали на предложение США, отправив письма председателю заседания. Представители считают, что письмо Белого дома не может считаться уведомлением согласно параграфу 11 резолюции 2231 СБ ООН, поэтому оно не запускает процесс восстановления ограничений.

Небензя рассказал, что США являются единственным государством, которое считает, что могут запустить процедуру возобновления антииранских санкций. Во Франции и Германии заявили о незаконности действий Вашингтона в отношении Ирана.

Напомним, что резолюция 2231 принята в 2015 году. Она содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Документ должен вступить в силу, если Тегеран откажется выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.

Трамп считает, что достигнет соглашения с Ираном за три недели.

Видео: YT / U.S. Department of State