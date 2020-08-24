Трамп считает, что достигнет соглашения с Ираном за три недели

Американские президент считает, что Тегеран желает понять, что будет во взаимоотношениях с США.

Дональд Трамп считает, что в случае переизбрания в ноябре на выборах главы государства достигнет соглашения с Ираном за три недели. Об этом американский президент рассказал в интервью журналистам с телеканала Fox News.

С Ираном я заключу сделку в течение первых трех недель...Они просто ждут. Они отчаянно хотят заключить сделку. Они хотят понять, что будет Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что если на выборах победу одержит Джо Байден, то США заключит с Иранам сделку, "как с Дожном Керри и Бараком Обамой". По словам Трампа, в этом вопросе вышеназванные личности некомпетентны.

Напомним, что Иран, Германия, а также постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) заключили в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий. Документ ограничивал ядерные разработки Тегерана. В обмен на это ООН отменяла санкции и односторонние ограничений со стороны ЕС и США.

Лавров назвал причины санкций США против других государств.

Видео: foxnews.com