По его словам, последние решения администрации США демонстрируют стремление не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причины санкций США против других государств. Об этом пишут "РИА Новости".

Лавров считает, что позиции Вашингтона свидетельствуют о введении экстерриториальных санкций. Администрация Трампа вводит санкции против КНР только тогда, когда считает, что китайские производители слишком много продают и слишком мало покупают у США. Лавров подчеркнул, Иран получает новый пакет санкций от США, когда в Вашингтоне убеждены, что государство "плохо себя ведет, хотя и выполняет все договоренности в рамках ядерной программы. Кроме того, подобная схема распространяется и на Венесуэлу.

Ранее мы сообщили, что оппозиционера Алексея Навального доставили в Германию в качестве "гостя канцлера".