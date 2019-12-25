ZDF: Алексей Навальный прибыл в Германию как "гость канцлера"

Данный статус обеспечивает политику максимальную полицейскую защиту.

Оппозиционера Алексея Навального доставили в Германию в качестве "гостя канцлера". Об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По факту, присвоение этого статуса стало "бюрократической хитростью". Корреспондент ZDF подчеркнул, что Алексей Навальный не является государственным деятелем. Однако в данный момент это роли не играет. Сейчас политик находится в клинике "Шарите". Вместе с ним в Берлин приехала его жена Юлия. Совсем скоро немецкие врачи оценят состояние Алексея Навального.

Напомним, оппозиционер вылетел из Томска в Москву в четверг утром. Внезапно политику стало плохо. Пилоты приняли решение посадить самолет в Омске. Политик в срочном порядке был госпитализирован в одну из местных больниц.

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