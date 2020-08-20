ОАЭ Ирана достигла показателей в 190 тысяч ЕЕ.

Иран увеличил мощности по обогащению урана. Об этом говорится в заявлении Организации атомной энергии Тегерана. Решение принято верховным лидером страны Али Хаменеи после объявления планов США по восстановлению ограничений против Ирана. Санкции могут начать действовать спустя 30 дней после официального уведомления о них Совета Безопасности ООН. В частности, запрет Госдепартамента Вашингтона должен включать в себя программу обогащения урана.

Будет ли задействован механизм разрешения споров или продолжится текущая обстановка, так или иначе ОАЭ сделала большие шаги по обеспечению 190 тысяч ЕРР сообщение Организации атомной энергии Ирана

В 2018 году на фоне выхода США из ядерной сделки Иран начал подготовку к обогащению Ирана на уровне 190 тысяч ЕРР. Власти страны подчеркнули, что увеличение мощностей не будет выходить за рамки ядерной сделки.

Иран представил новые баллистическую и крылатую ракеты.

Видео: YouTube / Fox News