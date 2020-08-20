Помпео: США не допустят появления российских средств ПВО у Ирана

Госсекретарь США уведомит СовБез ООН о возвращении санкций против Тегерана.

Майк Помпео заявил о том, что США намерены не допустить появления российских средств ПВО у Ирана. Об этом государственный секретарь США заявил в интервью журналистам с американского телеканала Fox News. Чиновник отметил, что Вашингтон начал процесс восстановления санкций ООН против Тегерана.

Майк Помпео отметил, что Госдепартамент США уведомит Совет безопасности о том, что занимается восстановлением ограничений против Ирана. В перечень санкций войдет и оружейное эмбарго. По словам спикера, от этого "мир станет безопаснее".

У иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке Майк Помпео, госсекретарь США

Напомним, что ранее Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что дал указание Помпео уведомить СовБез ООН о намерении США восстановить практически все ограничения ООН в отношении Ирана.

Китай выступил за инициативу Путина по саммиту СБ ООН.

Видео: YouTube/Fox News