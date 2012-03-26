Появился прототип самолета в виде птицы с лапами и наклоняющимися крыльями

Африканские разработчики анонсировали прототип самолета для одного пассажира.

Появился прототип самолета в виде птицы. Разработчики из африканского стартапа Phractyl уточнили, что у него есть лапы и наклоняющиеся крылья. Новинка получила название Macrobat. Она способна самостоятельно садиться и практически вертикально взлетать. Борт оснащен гусеничными опорами на платформах. Это приспособление дает самолету возможность двигаться по пересеченной местности. В ногах самолета установлены мощные двигатели. С их помощью прототип поднимается, опускается, балансирует и наклоняет корпус.

Во время взлета Macrobat выдвигает свою кабину на максимальную высоту, после чего откидывается назад и раскрывает крылья. Далее опоры наклоняются на 20 градусов. Создатели подчеркнули, что данная модель не является полноценным VTOL. Устройству все еще необходимо небольшое пространство для разгона. Во время полета платформа складывается и уходит в корпус. Такое решение минимизирует сопротивление воздуха.

Напомним, что находиться в самолете может только один человек. Самолет летает на расстояние в 150 километров и способен нести на себе не более 150 килограммов при скорости в 180 километров в час. Устройством можно управлять дистанционно.

Неадекватный россиянин разбил стекло иллюминатора в самолете.

Фото и видео: YouTube / PHRACTYL

