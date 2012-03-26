Пассажиру не удалось разгерметизировать салон воздушного судна.

Неадекватный россиянин разбил стекло иллюминатора в самолете и попал на видео. Ролик размещен в социальных сетях в группе AirPublic во "Вконтакте". Очевидцы уточнили, что мужчина находится на борту пассажирского лайнера в состоянии алкогольного опьянения. Рейс осуществлялся компанией-перевозчиком Nordwind.

В какой-то момент нетрезвый клиент компании стал вести себя агрессивно. Он устроил дебош в самолете и разбил внутреннее стекло (пластиковый слой). Из-за действий пассажира борт не был разгерметизирован. Члены экипажа и пассажиры смогли самостоятельно успокоить нарушителя общественного порядка. До завершения полета он сидел пристегнутым веревками и скотчем к креслу.

По возвращению в аэропорт злоумышленника передали правоохранительным органам.

Самолет из Петербурга не смог сесть в Перми из-за сильного снегопада.

Фото и видео: ВКонтакте / AirPublic