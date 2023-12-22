Nordwind весной запустит прямые авиарейсы между Петербургом и Махачкалой

Самолеты будут летать из Северной столицы в Дагестан и обратно с 27 апреля.

Авиакомпания Nordwind в конце апреля запустит прямые авиарейсы между Петербургом и Махачкалой. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты будут летать из Северной столицы в Дагестан и обратно с 27 апреля. Перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

Рейс из Пулково будет отправляться в 12:00. Прибытие в Махачкалу планируется в 15:40. А обратный рейс состоится в 16:40 с прибытием в город на Неве в 20:35.

Также начнут летать регулярные рейсы в Махачкалу из Иваново, Нижневартовска, Оренбурга, Саранска и Сыктывкара. Планируется увеличить количество рейсов.

На данный момент перелеты из Дагестана в Петербург осуществляют только две авиакомпании: "Победа" и "Россия".

Напомним, что сегодня, 9 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников гражданской авиации с профессиональным праздником. Он пожелал представителям профессии высокого полета, здоровья и счастья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Кубой планируют ввести чартерные рейсы.

Фото: Piter.tv