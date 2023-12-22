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Губернатор Петербурга поздравил сотрудников гражданской авиации с профессиональным праздником
Сегодня, 10:27
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Губернатор Петербурга поздравил сотрудников гражданской авиации с профессиональным праздником

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Петербургские инженеры, механики и летчики внесли огромный вклад в создание первых аэродромов и авиационных учебных заведений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников гражданской авиации с профессиональным праздником. Он пожелал представителям профессии высокого полета, здоровья и счастья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Градоначальник поблагодарил специалистов, которые посвятили себя труду в авиационной отрасли за новые проекты, профессионализм, высокое качество обслуживания пассажиров.

По словам главы Северной столицы, наш город играет значительную роль в развитии отечественной авиации. Петербургские инженеры, механики и летчики внесли огромный вклад в создание первых аэродромов и авиационных учебных заведений.

Пулково, появившийся как небольшой аэродром, с годами превратился в ведущий авиацентр России. Только в прошлом году через терминал прошли  20,4 млн пассажиров. Аэропорт занял второе место по объему перевозок в стране. 

Ранее мы писали, что между Петербургом и Кубой планируют ввести чартерные рейсы.

Фото: Pxhere

Теги: беглов, гражданская авиация, губернатор петербурга, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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