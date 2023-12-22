Между Петербургом и Кубой планируют ввести чартерные рейсы

Страны проявили обоюдный интерес к долгосрочному партнерству в сфере туризма.

В Петербурге провели совещание, на котором обсудили развитие туризма между представителями города и делегацией из республики Куба. Участники встречи обсудили возможность введения прямых чартерных рейсов между Петербургом и Кубой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Страны проявили обоюдный интерес к долгосрочному партнерству в сфере туризма. Представители Кубы выступили с предложением увеличить число перелетов между странами. Стороны договорились продолжить переговоры по поводу запуска чартеров.

Также Россия планирует увеличить турпоток с Индонезией. Прямые рейсы между нашей страной и Бали могут запустить в ближайшее время. Курорт пользуется огромным спросом у россиян. Кроме того, ежедневные рейсы из Петербурга в Шанхай запустят в конце марта.

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