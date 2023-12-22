  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Между Петербургом и Кубой планируют ввести чартерные рейсы
Сегодня, 9:42
119
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Между Петербургом и Кубой планируют ввести чартерные рейсы

0 0

Страны проявили обоюдный интерес к долгосрочному партнерству в сфере туризма.

В Петербурге провели совещание, на котором обсудили развитие туризма между представителями города и делегацией из республики Куба. Участники встречи обсудили возможность введения прямых чартерных рейсов между Петербургом и Кубой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Страны проявили обоюдный интерес к долгосрочному партнерству в сфере туризма. Представители Кубы выступили с предложением увеличить число перелетов между странами. Стороны договорились продолжить переговоры по поводу запуска чартеров. 

Также Россия планирует увеличить турпоток  с Индонезией. Прямые рейсы между нашей страной и Бали могут запустить в ближайшее время. Курорт пользуется огромным спросом у россиян. Кроме того, ежедневные рейсы из Петербурга в Шанхай запустят в конце марта.

Фото: Pxhere

Теги: куба, петербург, транспорт, чартерные рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии