Ежедневные рейсы из Петербурга в Шанхай запустят в конце марта

Пассажиров на данном направлении будет обслуживать авиакомпания China Eastern Airlines.

С 31 марта 2024 года рейсы из Петербурга в Шанхай будут выполняться ежедневно. Об этом информирует пресс-служба аэропорта Пулково.

Пассажиров на данном направлении будет обслуживать авиакомпания China Eastern Airlines. Вылет из Северной столицы запланирован на 23:15, а прибытие в Шанхай – на следующий день в 13:30. Время полета составит 9 часов 15 минут.

Кроме того, будут выполняться рейсы из Пулково в Пекин и Чэнду.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные рейсы из Пензы в Петербург введут с 19 февраля.

Фото: Piter.TV