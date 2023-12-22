Дополнительные рейсы из Пензы в Петербург введут с 19 февраля

Пассажиры смогут отправиться в город на Неве не только по пятницам, средам и воскресеньям, но и по понедельникам.

С 19 февраля жители Пензы смогут воспользоваться дополнительными авиарейсами, чтобы добраться в Северную столицу. Согласно информации, размещённой на сайте местного аэродрома, пассажиры смогут отправиться в Петербург не только по пятницам, средам и воскресеньям, но и по понедельникам.

В период с 19 февраля по 25 марта полеты из Пензы запланированы на 15:20 с прилётом в Петербург в 17:30. Обратный рейс из города на Неве стартует в 12:05, а возвращение в Пензу ожидается в 14:20.

Напомним, что прямые авиарейсы между Пензой и Петербургом были запущены в июне 2023 года. Первоначально они осуществлялись трижды в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

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Фото: Piter.TV