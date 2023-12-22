Аэропорт Пулково в 2023 году обслужил 20,4 млн человек.

Пулково поставил новый рекорд по пассажиропотоку. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на пресс-службу ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Аэропорт Пулково в 2023 году обслужил 20,4 млн человек, став вторым аэропортом России по объему перевозок. Пассажиропоток по итогам прошлого года превысил показатель рекордного для российской авиации 2019 года.

На внутренних рейсах обслужено 16,9 млн пассажиров. Самыми популярными российскими направлениями стали: Москва, Сочи, Калининград. На международных направлениях обслужено 3,5 млн пассажиров. Наиболее востребованными стали рейсы в Анталью, Стамбул, Минск.

Ранее стало известно, что с 9 февраля увеличивается число рейсов из Петербурга на Пхукет.

Фото: Piter.tv