Самолет из Петербурга не смог сесть в Перми из-за сильного снегопада

Ситуация находится на контроле пермской и Свердловской транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпании "России", летевший из Петербурга в Пермь, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Авиалайнер направили на запасной аэродром Екатеринбурга. Из-за неблагоприятных погодных условий также задержан вылет пяти самолетов из Перми. Пассажиры ждут поссадки на рейсы в Москву, Петербург, Сочи и Минеральные воды. Ситуация находится на контроле пермской и Свердловской транспортной прокуратуры.

Ранее мы писали, что в субботу на Петербург обрушится ледяной дождь.

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