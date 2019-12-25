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Самолет из Петербурга не смог сесть в Перми из-за сильного снегопада
Сегодня, 11:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Самолет из Петербурга не смог сесть в Перми из-за сильного снегопада

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Ситуация находится на контроле пермской и Свердловской транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпании "России", летевший из Петербурга в Пермь, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Авиалайнер направили на запасной аэродром Екатеринбурга. Из-за неблагоприятных погодных условий также задержан вылет пяти самолетов из Перми. Пассажиры ждут поссадки на рейсы в Москву, Петербург, Сочи и Минеральные воды. Ситуация находится на контроле пермской и Свердловской транспортной прокуратуры.

Ранее мы писали, что в субботу на Петербург обрушится ледяной дождь.

Фото: pexels.com

Теги: погода, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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