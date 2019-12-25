В субботу на Петербург обрушится ледяной дождь

При этом станет немного теплее.

В субботу, 11 декабря, в Петербурге станет немного теплее, однако на город обрушится ледяной дождь. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до -8…-10 градусов. В субботу днем столбики термометров покажут -2…-4 градусов. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ситуация с уборкой снега в городе не улучшается. Куча имени Беглова на Петроградской набережной уже выросла до 200 метров. С каждым днем снежная гора продолжает увеличиваться.

Фото: Piter.TV