Куча имени Беглова на Петроградской набережной выросла уже до 200 метров

Губернатор знает о проблеме и уверяет, что коммунальщики эффективно справляются со своими обязанностями.

Жители Петроградского района пожаловались на огромную кучу снега, которая растет день ото дня. Сейчас размер снежной горы достиг уже 200 метров, сообщают очевидцы в сети.

Северная столица оказалась в плену неубранного снега с начала зимы, когда в городе бушевал циклон "Бенедикт". Улицы города за считанные часы покрыло толстым снежным покровом. Горожане недовольны работой коммунальщиков. Жалобы поступают не только на плохую уборку снега, но и скользкие дороги и сосульки, опасно свисающие с фасадов домов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в курсе проблемы. Его страницу "ВКонтакте" засыпали гневными обращениями. В ответ он уверяет горожан, что коммунальные службы эффективно справляются со своими обязанностями.

Тем временем, снежный завал высотой 200 метров на Петроградской набережной уже назвали кучей имени Беглова. Когда его уберут, пока остается неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге применяют "квартальный принцип" уборки снега во дворах.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб