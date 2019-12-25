В Петербурге применяют "квартальный принцип" уборки снега во дворах

Накануне такую комплексную уборку провели специалисты ЖКС-2 Московского района и ЖКС-1 Невского района.

Сотрудники коммунальных служб в Московском и Невском районах Петербурга взяли на вооружение "квартальный принцип" уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Метод заключается в том, что в конкретном дворе кровельщики и дворники сбрасывают снег и наледь с кровель, очищают дворы с помощью уборочной техники, а также вывозят снежные массы. Затем все сотрудники и техника также приступают к уборке другого объекта.

Накануне такую комплексную уборку провели специалисты ЖКС-2 Московского района и ЖКС-1 Невского района. При таком подходе получается за день очистить несколько квартальных территорий.

В связи со сложными погодными условиями на КАД скорость движения ограничили до 70 км/ч.

Фото: Piter.tv