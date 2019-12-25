На КАД ограничили скорость до 70 км/час

Ограничения были введены в связи со сложными погодными условиями.

В связи со сложными погодными и дорожными условиями на КАД скорость движения ограничена до 70 км/ч. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит водителей быть внимательными и осторожными, избегать резких маневров, не мешать работе дорожной техники.

В минувшие сутки в расчистке и обработке КАД было задействовано 79 единиц различной спецтехники, 104 сотрудника подрядной организации. На обработку магистрали израсходовано 617 тонн соли.

По Ленобласти на обработку федеральных дорог израсходовано 230 тонн соли, 15 тонн песка, 273 тонн пескосоляной смеси.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 7 декабря, по Ленобласти продолжится небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем -9...-17 градусов.

В Петербурге коммунальщики использовали матрасы при уборке снега и сосулек с крыш.

Фото: Piter.tv