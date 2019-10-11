В Петербурге коммунальщики использовали матрасы при уборке снега и сосулек с крыш

Жительница дома №80/2 на набережной реки Фонтанки стала свидетельницей работы коммунальных служб. Сотрудники местной ЖКС пришли очищать крыши от снега и сосулек, вооружившись не только лопатами и ломами, но и матрасами.
Как рассказала петербурженка "Фонтанке", защитные подстилки коммунальщики положили на лобовые стекла машин, по всей видимости, чтобы их не повредить. Обломки льда, летевшие на авто, падали на матрасы и отскакивали в сторону.
Пришли с детскими матрасами, им, видимо, их выдают как лопаты и ломы, типа орудия труда.
Предположила женщина
Она рассказала, что местных жителей не предупредили о грядущей уборке.
Ранее мы писали, что в Петербург вернулись гигантские сосульки-убийцы.
Фото: "Фонтанка"
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