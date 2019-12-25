В Петербург вернулись гигантские сосульки-убийцы

За выходные на портал "Мой Санкт-Петербург" поступило около 30 обращений, связанных с обледенением кровель.

В Петербург пришла настоящая зима, а вместе с ней крепкие морозы. К снегопадам и плохо расчищенным улицам добавилась новая проблема – нависшие над головами петербуржцев гигантские сосульки-убийцы. Фотографии зданий, обрамленных льдом, появились в соцсетях.

На снимках можно увидеть огромные куски льда, которые свисают с крыш петербургских домов. Теперь жителям Петербурга нужно смотреть не только под ноги, чтобы не упасть, но и наверх, чтобы избежать травмы головы.

Только за минувшие выходные на портал "Мой Санкт-Петербург" поступило около 30 обращений, связанных с обледенением кровель. В некоторых районах коммунальщики оперативно отреагировали на жалобы и выставили ограждения, пообещав убрать все в понедельник.

Ранее мы писали, что в социальных сетях набирает популярность ролик про будущее Петербурга в 2322 году.

Фото: Instagram / ss_svetlana_ss, selin.stanislav