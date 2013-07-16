В социальных сетях набирает популярность ролик про будущее Петербурга в 2322 году

В группе Liney в социальной сети ВКонтакте опубликовали видео опубликовали видео про экологическое будущее Петербурга. Проект назвали "2322 год".
Авторы заглянули на улицы Северной столицы через 300 лет и ужаснулись. Герметические ампулы с зараженным воздухом, грави-утилизаторы, болотные тучи, мусор и люди в защитных костюмах, - вот каким представляют они город.
Создатели проекта призвали горожан выбрасывать и сортировать отходы. Они уверены, что шестой полигонный выброс пережить нельзя.
В Сетях пишут, что автором проекта явялется 3D-художник Влад Иванов.
Ранее на Piter.tv сообщили, что лишь 14% жителей Петербурга хорошо оценили экологию в городе.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все