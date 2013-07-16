В социальных сетях набирает популярность ролик про будущее Петербурга в 2322 году

"Мы потеряли город, но в прошлом есть шанс всё исправить", - написали создатели видео.

В группе Liney в социальной сети ВКонтакте опубликовали видео опубликовали видео про экологическое будущее Петербурга. Проект назвали "2322 год".

Авторы заглянули на улицы Северной столицы через 300 лет и ужаснулись. Герметические ампулы с зараженным воздухом, грави-утилизаторы, болотные тучи, мусор и люди в защитных костюмах, - вот каким представляют они город.

Создатели проекта призвали горожан выбрасывать и сортировать отходы. Они уверены, что шестой полигонный выброс пережить нельзя.

В Сетях пишут, что автором проекта явялется 3D-художник Влад Иванов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что лишь 14% жителей Петербурга хорошо оценили экологию в городе.

Фото: Pexels