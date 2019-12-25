Лишь 14% жителей Петербурга хорошо оценили экологию в городе

Самая плохая экология, по оценкам жителей, – в Новокузнецке, Рязани и Тольятти.

Во вторник, 16 ноября, в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сообщили Piter.tv результаты опроса, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. В опросе приняли участие по 31700 респондентов из городов с численностью населения от 500 тысяч человек.

Петербуржцы тоже приняли участие в опросе. По итогам, 14% горожан считают экологию в городе хорошей, нормальной – 49%. Качество воды и воздуха набрали по 3 балла из 5, а вот чистота и утилизация мусора – 2,8 из 5. Оценки качества продуктов – одни из самых низких (3,2 балла из 5). Примерно на том же уровне по результатам находится Москва.

Лучшая экологическая обстановка по мнению жителей в Тюмени, Краснодаре и Казани, а самая плохая – в Новокузнецке, Рязани и Тольятти. За год улучшить оценки экологии удалось Перми и Владивостоку. Обратная ситуация в Астрахани, Саратове, Уфе и Новокузнецке. Самый чистый воздух и хорошие продукты питания, уверены респонденты, в Тюмени и Махачкале. Качеством воды наиболее удовлетворены в Краснодаре и Иркутске. С утилизацией мусора и чистотой везде не очень, однако меньше всего нареканий — в Тюмени.

Фото: Pexels