Нетрезвый пассажир рейса "Иркутск – Москва" "посадил" самолёт в Новосибирске

Дебошира вывели из салона самолета сотрудники полиции.

Днем 19 ноября на борту воздушного судна произошел инцидент, в результате которого сотрудникам авиакомпании пришлось вызывать правоохранительные органы. Полиция сняла с рейса, следовавшего из Иркутска в российскую столицу, одного из пассажиров. Уточняется, что для этого пилоту пришлось посадить самолет на территории аэропорта в Новосибирске. Очевидцы уточнили, что находясь в нетрезвом состоянии, один из мужчин устроил дебош. В СМИ отметили, что мужчина приставал к пассажирам и стюардессам, а также "хулиганил в бизнес-классе". Сотрудники авиакомпании пытались успокоить нарушителя и вернуть его в кресло во время полета. Однако тот проигнорировал предупреждения. После снятия мужчины с рейса самолет дополнительно дозаправился в аэропорту "Толмачево". Из-за инцидента пассажиры рейса прилетят в пункт назначения (Москву)позже заявленного графика.

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Фото и видео: Telegram / SHOT