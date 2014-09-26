По информации местных СМИ, никто из обоих экипажей не выжил.

На авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в аэропорту Далласа. Во время выполнения полета в бомбардировщик врезался в воздухе другой самолет. В результате столкновения оба аппарата рухнули на землю. Обломки упали на близлежащее шоссе.

По информации местных СМИ, никто из обоих экипажей не выжил. Сотрудники полиции выясняют детали случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Танзании потерпел крушение пассажирский самолет.

Видео: Telegram / SHOT