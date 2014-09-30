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В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет

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Причиной крушения стали плохие погодные условия.

В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Precision Air. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter-аккаунте.

В опубликованном заявлении отмечается, что рейс попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы. Самолет выполнял полет из Дар-эс-Салама в Букобу. Причиной крушения стали плохие погодные условия.

Cамолет упал в озеро Виктория. По данным местных СМИ, на борту самолета находились 53 человека. О числе погибших и пострадавших пока не сообщалось.

Ранее СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: крушение, самолет, танзания
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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