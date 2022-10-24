СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Проводится дополнительный осмотр места происшествия.

В Следственном комитете назвали основные версии крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 23 октября. Сообщалось о падении самолета на жилой дом. В МЧС РФ сообщили о том, что два пилота погибли в результате крушения. Жертв среди населения нет.

В заявлении СК отмечается, что основными версиями крушения истребителя стали отказ техники и ошибка пилотирования. Также в релизе отметили, что проводится дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, заправленного в самолет.

Ранее мы сообщали, что СК возбудил дело по факту крушения самолета в Иркутске.

Видео: СК РФ