СК возбудил дело по факту крушения самолета в Иркутске

В сообщении СК отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Следственный комитет возбудил дело по факту крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел сегодня, 23 октября. Сообщалось о падении самолета на жилой дом. В МЧС РФ сообщили о том, что два пилота погибли в результате крушения.

В сообщении СК отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Председатель СК Александр Бастрыкин направил следователей-криминалистов с целью оказания практической помощи в расследовании.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов.

Видео: СК РФ