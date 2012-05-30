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СК возбудил дело по факту крушения самолета в Иркутске

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В сообщении СК отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Следственный комитет возбудил дело по факту крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел сегодня, 23 октября. Сообщалось о падении самолета на жилой дом. В МЧС РФ сообщили о том, что два пилота погибли в результате крушения.

В сообщении СК отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Председатель СК Александр Бастрыкин направил следователей-криминалистов с целью оказания практической помощи в расследовании.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов.

Видео: СК РФ

Теги: иркутск, крушение самолета, следственный комитет россии, су-30, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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