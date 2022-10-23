В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов

В Иркутске после падения самолета Су-30 обесточены около 150 домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба губернатора региона.
Инцидент произошел сегодня, 23 октября. Сообщалось о падении самолета на жилой дом. В МЧС РФ сообщили о том, что два пилота погибли в результате крушения.
В пресс-службе главы Иркутской области заявили, что 150 домов остались без света. Также сообщается, что их собираются подключить к электричеству в 22:30 по местному времени.
Ранее мы сообщали, что в Иркутске военный самолет упал на двухэтажный дом.
Видео: Telegram / SHOT
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