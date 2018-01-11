Информации о пострадавших пока нет.

В Иркутске военный самолет упал на двухэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, самолет Су-30 вылетел с авиазавода. Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Ленино. Все подразделения уже прибыли на место происшествия.

Также Кобзев сообщил, что информации о пострадавших пока нет. На месте падения самолета полыхает пожар.

Ранее мы сообщали, что в Ейске упал самолет Су-34 на жилой дом.

Видео: Telegram / SHOT