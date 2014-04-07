В Ейске упал самолет на жилой дом

Пожару присвоили 4 уровень сложности. На фотографии можно увидеть парашютиста. Возможно, это пилот, который успел катапультироваться.

В понедельник, 17 октября, в Краснодарском крае, в городе Ейск, на жилой дом упал самолет. Часть дома горит. По предварительным данным, в полете у Су-34 отказал двигатель. Самолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице в Ейске. Об этом пишет телеграм-канал BAZA.

На кадрах видео слышны звуки взрывов, по предварительным данным, это часть боекомплекса. На фотографии можно увидеть парашютиста. Возможно, это пилот, который успел катапультироваться. Предварительно, два пилота успели катапультироваться после крушения.

Минобороны подтвердил падение Су-34 в Ейске. По заявлению министерства, самолет упал при наборе высоты во время учебного полёта.

Телеграм-канал "112" сообщает, пожару присвоили 4 уровень сложности. В результате повреждено 15 квартир.

Фото: Telegram / BAZA

Видео: Telegram / BAZA, SHOT, Раньше всех. Ну почти